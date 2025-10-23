Depois de tantas polémicas, Cardoso Varela começa a ser notícia por boas razões. O internacional sub-17 português salvou o Dínamo Zagreb da derrota frente ao Malmo (1-1), na Liga Europa, com um golo ao minuto 90+6, tornando-se no sétimo jogador, neste século, a marcar nas competições europeias com apenas 16 anos.

O jovem avançado formado no FC Porto, clube que deixou em litígio há um ano para se mudar para a Croácia, igualou um feito que apenas Jorthy Mokio (Ajax), Romelu Lukaku (Anderlecht), Michael Noonan (Shamrock Rovers), Steven Zuber (Grasshoppers), Serafimovski (Vardar) e Iker Munian (Athletic Bilbao) haviam conseguido a partir do ano 2000.

Varela fixou o empate ao empurrar, em cima da linha de baliza, uma bola rematada pelo companheiro de equipa Monsef Bakrar.

Curiosamente, o golo do Malmo também surgiu no tempo de compensação, mas da primeira parte, apontado por Oscar Lewicki, na sequência de um pontapé de canto.

O Dínamo Zagreb chegou aos sete pontos na fase regular da Liga Europa, na qual ocupa o quarto lugar, enquanto o Malmo (31.º) somou o primeiro ponto na prova.

