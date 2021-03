O agente do futebolista português Diogo Dalot afirmou que a possibilidade de o Milan resgatar o lateral-direito ao Manchester United vai ser debatida no momento certo no futuro.

Em fevereiro, a imprensa italiana deu conta de que o Milan, que recebeu o jogador em outubro de 2020 por empréstimo do United, sem opção de compra até ao final desta época, estaria interessado em contratar o jogador de 21 anos em definitivo.

«No momento certo, isso vai ser discutido. Ele tem de treinar da melhor forma e aproveitar todas as oportunidades, o resto será visto. Não há contacto agora, mas é normal. O foco está no campo. Depois falaremos sobre isso e veremos o que acontece», disse Carlos Gonçalves, ao CalcioMercato, reconhecendo que o jogo de quinta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, vai ser especial para o atleta minhoto, ex-FC Porto.

«Quinta-feira vai ser um jogo muito especial para ele. Neste momento é jogador do Milan, emprestado pelo Manchester United, mas quer jogar bem no clube atual», disse, ainda, frisando que «o relacionamento com Ibrahomovic e demais colegas é excelente» e que Dalot «está feliz no Milan».

Em 2020/2021, Dalot já participou em 20 jogos e leva dois golos pelo clube transalpino.