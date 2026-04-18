Depois da vitória frente ao Chelsea, Diogo Dalot respondeu à publicação de um jornalista britânico que na redes social X «adivinhou» uma grande exibição dos Red Devils.

O Manchester United tinha várias ausências no jogo frente aos Blues no setor defensivo. De Ligt, Dorgu, Maguire, Lisandro Martínez e Leny Yoro desfalcaram as opções de Michael Carrick por lesão. No entanto, nem isso impediu que Andy Mitten, jornalista britânico, acreditasse numa boa exibição por parte dos jogadores do Manchester United.

Na publicação na rede social X, é possível ler a «profecia».

«Ausências defensivas preocupantes para o Manchester United. Mas... o Shaw fez um dos seus melhores jogos no CFC (estádio do Chelsea). O Heaven precisa de dar uma lição à zona oeste de Londres. O Mazraoui deve aos adeptos um pouco da forma que teve na época passada e o Dalot vai responder a este tweet com um 'gosto' depois de um jogo de excelência», pode ler-se.

Diogo Dalot, internacional português que fez os 90 minutos frente à formação orientada por Liam Rosenior, não deixou escapar a oportunidade para, com bom humor, responder à publicação.

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