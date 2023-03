O futebolista português Diogo Gonçalves estreou-se a marcar pelo Copenhaga este domingo, ao abrir o triunfo da equipa na receção ao Odense, por 7-0, em jogo da 20.ª jornada da primeira liga dinamarquesa.

Ao seu quarto jogo pelo clube, Diogo Gonçalves fez o 1-0 de penálti, aos 29 minutos, na sequência da expulsão de Adelgaard nos visitantes.

Depois, Lerager (43m), Daramy (48m), Falk (53m) e Haraldsson (56m) elevaram o marcador para 5-0 e, já após a expulsão de Ivancevic que deixou o Odense com nove ao minuto 62, o bis de Lerager (83m) e de Daramy (88m) completaram a goleada.

Com este resultado, o Copenhaga é segundo classificado, com 36 pontos, a três do líder Nordsjaelland e com os mesmos do Viborg.