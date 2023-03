O Liverpool recebeu e venceu o Wolverhampton por 2-0, esta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário, relativo à sétima jornada da Premier League.

Em Anfield Road, Diogo Jota foi titular do lado do Liverpool, enquanto o Wolverhampton teve José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes no onze inicial.

O 0-0 manteve-se ao final dos primeiros 45 minutos e os golos surgiram apenas na segunda parte, num jogo com uma exibição quanto-baste do Liverpool para somar a terceira vitória nos últimos quatro jogos no campeonato.

Darwin Núñez ainda marcou aos 66 minutos, mas o golo foi anulado por falta anterior de Diogo Jota, num lance que passou pelo crivo do vídeo-árbitro.

Contudo, o 0-0 foi mesmo desfeito aos 73 minutos, com um golo do neerlandês Virgil Van Dijk. Após um livre para a área, José Sá negou o golo ao central após um cabeceamento, mas já não negou a recarga, após assistência do português Diogo Jota.

O 2-0 aconteceu pouco depois, ao minuto 77, numa jogada iniciada num pontapé longo de Alisson para Tsimikas que, após trabalhar na esquerda, assistiu Mohamed Salah para o segundo golo da equipa comandada por Jurgen Klopp.

Daniel Podence entrou na segunda parte na equipa de Julen Lopetegui, que é 16.ª classificada, com 24 pontos. Somou apenas um ponto nos últimos três jogos.

Já o Liverpool é sexto classificado, com 39 pontos, a dois do Newcastle, que é quinto com 41 pontos. Duas equipas que ameaçam o quarto lugar do Tottenham, que tem 45 pontos, mas mais dois jogos do que o Newcastle e mais um do que o Liverpool.

Esta noite, houve ainda a vitória do líder Arsenal sobre o Everton.