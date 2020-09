O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, manifestou felicidade pela vitória ante o Arsenal e também pela prestação do português Diogo Jota, que fez o golo final do triunfo por 3-1, esta segunda-feira, em duelo da terceira jornada da Premier League.

«Estou completamente contente com a nossa prestação. Jogámos bom futebol, fomos flexíveis, misturámos tudo. Reagimos rapidamente ao golo deles e fizemos um golaço. Dominámos a segunda parte. Conseguimos e merecemos os três pontos», afirmou Klopp, em declarações à BBC Sport, antes de abordar a exibição de Jota.

«Estou muito feliz pelo Diogo Jota. Rapaz espetacular. É difícil melhorar uma equipa como a nossa. Ele esteve na minha lista dois ou três anos e está aqui agora», assinalou.

O português também falou após o encontro, manifestando a sua satisfação: «só queria que fosse com o estádio cheio», disse.