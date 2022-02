O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou esta sexta-feira que o futebolista português Diogo Jota vai falhar o jogo de sábado ante o Norwich, algo que já era esperado depois da saída por lesão no duelo de quarta-feira ante o Inter de Milão, em Itália, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Não, ele não vai estar disponível [ndr: para o jogo], mas ainda não está claro. Nós precisamos de mais avaliações. É algo com alguns ligamentos à volta do tornozelo. Temos de esperar», afirmou Klopp, que após o duelo em Itália já tinha explicado que a saída do português ao intervalo, em San Siro, se devera a lesão e não opção.

Na quinta-feira, veio a público uma imagem da chegada do Liverpool a Inglaterra, com Diogo Jota a surgir de muletas e uma bota ortopédica a proteger o pé direito.

Não sendo ainda clara e certa a extensão da lesão, como diz Jurgen Klopp, o cariz do problema pode colocar em questão a possibilidade de Diogo Jota participar, ao serviço de Portugal, no play-off de acesso ao Mundial 2022, a disputar no final de março, dentro de pouco mais de um mês.

O Liverpool-Norwich tem início pelas 15 horas de sábado e é relativo à 26.ª jornada da Premier League.