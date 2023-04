O futebolista português Diogo Jota foi decisivo este sábado na vitória do Liverpool, com um bis na vitória caseira por 3-2 ante o Nottingham Forest, em jogo da 32.ª jornada da Premier League inglesa.

A primeira parte não teve golos e ficou marcada pela saída por lesão de Scott McKenna na equipa visitante, para a entrada de Joe Worrall, aos 30 minutos.

Porém, a segunda parte foi completamente diferente e começou logo com o 1-0 por Diogo Jota, aos 47 minutos. Após um canto de Alexander-Arnold no lado direito e alguns duelos na área, Fabinho tocou de cabeça e Jota emendou para o fundo da baliza.

O Nottingham, que luta arduamente pela manutenção, respondeu pouco depois, com Neco Williams a empatar aos 51 minutos, num remate em que ainda beneficiou de um desvio em Andy Robertson.

Só que o Liverpool – e Diogo Jota – tinha mais na manga e manteve a toada de um golo a cada quatro minutos. Após um livre de Andy Robertson para a área, o português dominou de peito e rematou de pé esquerdo, com classe, para o 2-1, aos 55 minutos.

O jogo continuou vivo e o Nottingham respondeu com novo empate aos 67 minutos, por Gibbs-White, num remate na área após um lançamento lateral na direita, mas o Liverpool conseguiu novo golo e fechou o resultado ao minuto 70, por Mohamed Salah, na sequência de um livre de Alexander-Arnold para a área. O Nottingham ainda podia ter empatado e teve duas boas ocasiões para isso, uma delas uma bola ao ferro, mas nada mais mudou no marcador.

Com este resultado, e depois de ter ganho por 6-1 ao Leeds, o Liverpool soma a segunda vitória consecutiva no campeonato e continua com o sonho europeu bem vivo: ascende à condição ao sétimo lugar, com 50 pontos, mais um do que o Brighton, que é oitavo com 49 e menos dois jogos.

O Nottingham segue em 19.º e penúltimo, com 27, a um ponto da primeira equipa em zona de manutenção.