O Galatasaray homenageou, esta terça-feira, o falecido Diogo Jota, antes do jogo com o Liverpool, da segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

O momento aconteceu antes da entrada das equipas no relvado, com os ecrãs do estádio turco a mostrarem uma fotografia do português, cujo nome foi também exibido em tarjas e nos anéis LED.

«Descansa em paz, Jota», referia a mensagem.

Os adeptos presentes cumpriram a homenagem e aplaudiram em memória ao antigo internacional português.

Ora veja:

