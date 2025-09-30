Internacional
VÍDEO: Galatasaray presta homenagem a Diogo Jota
Turcos não esqueceram o português antes da receção ao Liverpool
O Galatasaray homenageou, esta terça-feira, o falecido Diogo Jota, antes do jogo com o Liverpool, da segunda jornada da fase liga da Liga dos Campeões.
O momento aconteceu antes da entrada das equipas no relvado, com os ecrãs do estádio turco a mostrarem uma fotografia do português, cujo nome foi também exibido em tarjas e nos anéis LED.
«Descansa em paz, Jota», referia a mensagem.
Os adeptos presentes cumpriram a homenagem e aplaudiram em memória ao antigo internacional português.
Ora veja:
