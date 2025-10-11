Num duelo de lendas, com caras bem conhecidas dos adeptos da Premier League, o Liverpool bateu o Chelsea neste sábado com um único golo. O jogo teve um minuto de silêncio pelos falecidos Diogo Jota, o irmão André Silva e Matt Beard, ex-treinador.

Ryan Babel, neerlandês que atuou no clube entre 2007 e 2010, marcou o golo decisivo desta partida num remate muito bem conseguido. Na celebração, Babel fez uma das celebrações icónicas de Diogo Jota.

Outro dos pontos altos do jogo foi o regresso de uma rivalidade - Diego Costa (Chelsea) acabou por ver cartão amarelo (num jogo de lendas) na sequência de um desentendimento com Martin Skrtel, do Liverpool.

Toda a receita do jogo reverteu a favor da Fundação Liverpool. Ambas as equipas presentearam os adeptos presentes em Anfield Road com vários antigos futebolistas, entre eles o português Tiago Mendes. Confira a lista:

Chelsea: Petr Cech, Carlo Cudicini, John Terry, Gary Cahill, Marcel Desailly, William Gallas, Jon Harley, Katie Chapman, Claude Makelele, John Mikel Obi, Jody Morris, Ramires, Tiago Mendes, Joe Cole, Diego Costa, Gemma Davison, Eidur Gudjohnsen, Eden Hazard, Salomon Kalou, Florent Malouda, Loic Remy.

Liverpool: Pepe Reina, Sander Westerveld, Chris Kirkland, Fabio Aurelio, Martin Kelly, Ragnar Klavan, Martin Skrtel, Jason McAteer, Yossi Benayoun, Jay Spearing, Ryan Babel, Natasha Dowie, Gregory Vignal, Igor Biscan, Stephane Henchoz, Mark Gonzalez, Florent Siname-Pongolle, Jermaine Pennant.