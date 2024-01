O Liverpool recebeu e venceu o Chelsea por 4-1, na noite desta quarta-feira, em jogo da 22.ª jornada da Premier League inglesa.

O português Diogo Jota abriu o marcador aos 23 minutos, depois de uma recuperação de bola do Liverpool na direita, ainda no seu meio-campo defensivo. Jota recebeu o passe de Conor Bradley e, em zona frontal, furou entre dois adversáros e bateu o guarda-redes Djordje Petrovic.

Depois de dar a marcar, Bradley reforçou a grande noite em Anfield, ao fazer o 2-0 aos 39 minutos, com um remate cruzado de pé direito, a passe de Luis Díaz. Foi a estreia a marcar do na equipa principal do Liverpool ao nono jogo da época do lateral-direito internacional norte-irlandês, recente opção regular de Klopp.

Em cima do intervalo, Darwin Núñez podia ter feito o 3-0 (45+2m), mas desperdiçou uma grande penalidade, rematando ao poste.

Porém, o Liverpool chegaria mesmo ao 3-0, já na segunda parte, aos 65 minutos, por Dominik Szoboszlai, de cabeça após um belíssimo cruzamento de Bradley do lado direito.

Depois de Bradley ter estado nos três golos do Liverpool, o seguinte surgiu para o Chelsea, aos 71 minutos, com Christopher Nkunku a reduzir distâncias: assistido por Chukwuemeka, finalizou com um bom momento individual na área contrária.

Na resposta, o Liverpool fechou as contas, aos 79 minutos, com um golo sul-americano: Darwin cruzou na esquerda e Luis Díaz desviou na área para o 4-1 com que terminou o jogo.

Com este triunfo, o quarto consecutivo no campeonato, o Liverpool mantém firme a liderança, com 51 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem 46, menos um jogo e que já esta quarta-feira tinha batido o Burnley por 3-1. Quem também venceu foi o Tottenham (3-2 ao Brentford), para chegar aos 43 pontos, no quarto lugar. Pelo meio está o Arsenal, terceiro com 46.