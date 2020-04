O Lokeren, atualmente no segundo escalão do futebol belga, está muito próximo de fechar portas. Com enormes dificuldades financeiras e sem conseguir encontrar novos investidores, o proprietário do clube veio a público, através de um comunicado, anunciar que o clube não está e condições de cumprir as exigências financeiras da liga para terminar a época.

«Para meu grande pesar e tristeza, devo informar que, apesar de todos os esforços feitos até ontem, não conseguimos atrair novos investidores necessários a tempo de cumprir o prazo de renovação da licença para continuarmos a competir», lê-se no comunicado assinado pelo proprietário do clube, Louis De Vries.

O Lokeren chegou a disputar os quartos de final da Taça UEFA nos seus tempos áureos, em 1981, mas atualmente ocupava o último lugar da II Divisão belga quando as competições foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, no início do mês, o clube perdeu a licença profissional, retirada pela federação belga devido a dívidas acumuladas.

O clube esperava, no entanto, encontrar o dinheiro necessário para poder saldar as suas dívidas que, segundo a imprensa belga são estimadas em 5 milhões de euros e, desta forma, recuperar a licença para poder terminar a temporada.

«Após uma avaliação profunda», disse ainda De Vries, «resta ao nosso advogado aceitar a decisão do tribunal comercial», referiu ainda o proprietário em alusão à provável falência do clube.