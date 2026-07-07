O futebolista Divine Lunga, treinado pelo português Miguel Cardoso no Mamelodi Sundowns, sobreviveu a um ataque a tiro em Joanesburgo, na África do Sul, no domingo, segundo informou a polícia daquele país, que lançou uma investigação ao caso.

A situação aconteceu quando o jogador de 31 anos, natural do Zimbabué, conduzia no bairro de Hillbrow, nos arredores de Joanesburgo.

Divine Lunga escapou ileso, sendo que o porta-voz da polícia, o capitão Tintswalo Sibeko, deu conta de que decorrem investigações sobre uma possível tentativa de homicídio. Até ao momento, porém, não há detenções efetuadas.

Esta terça-feira, o jornal sul-africano The Citizen avança com mais detalhes sobre o sucedido, noticiando que Lunga estava a caminho da igreja com o seu irmão mais novo, quando aconteceu o ataque. A mesma publicação dá conta de que ambos se perderam por não conhecerem bem a zona e, enquanto procuravam orientar-se no bairro de Hillbrow, uma pessoa abriu fogo na direção do seu veículo, depois de essa mesma pessoa, alegadamente, ter confundido o futebolista com um polícia à paisana.

Depois dos momentos de aflição, dos quais Lunga e o irmão escaparam, foi registada a queixa por tentativa de homicídio. Entretanto, na segunda-feira, o atleta marcou presença no treino do Mamelodi Sundowns.

Nem o clube, nem a seleção do Zimbabué se pronunciaram oficialmente sobre a situação, mas a seleção publicou uma fotografia do atleta através dos seus canais oficiais, fazendo acompanhar a mesma com a legenda «em Deus nós confiamos».