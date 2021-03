O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu este sábado o Olimpik Donetsk na condição de visitante (0-1), em jogo realizado em Kiev, relativo à 17.ª jornada da primeira liga ucraniana.

O golo que fez a diferença no resultado final foi apontado por Dodô, lateral-direito brasileiro que passou pelo V. Guimarães na época 2018/2019. Após um passe em profundidade, na diagonal, o jogador de 22 anos apareceu em velocidade pela direita, entrou na área e marcou.

O Olimpik ainda fez golo por Fomakwang, aos 38 minutos, mas o golo foi anulado após o árbitro ter recorrido às imagens do vídeo-árbitro. A equipa da casa, também a jogar em casa emprestada na capital da Ucrânia, acabou o jogo reduzida a dez elementos, pela expulsão de Babenko (83m).

Após ter sofrido a primeira derrota no campeonato na jornada anterior, ante o Zorya, o Shakhtar regressou às vitórias, mantém o segundo lugar – agora com 36 pontos – e está a um do líder Dínamo Kiev, que tem 37 pontos, mas menos um jogo.

Na próxima quinta-feira, o Shakhtar visita a Roma, de Paulo Fonseca, no primeiro jogo dos oitavos de final da Liga Europa.