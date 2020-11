Um húngaro de 21 anos e um maliano de 20. Um «hat trick» cada um. Dominik Szoboszlai e Sekou Koita marcaram três golos cada e foram os protagonistas de mais uma goleada do RB Salzburgo na Áustria. Na nona jornada, a vítima foi o St. Polten, que perdeu em casa por 8-2.

Aos 25 minutos, já havia 0-4 no marcador. Berisha desfez o nulo aos sete minutos, Szoboszlai apontou dois penáltis (13m e 25m) e, pelo meio, Adeyemi também marcou, ao minuto 22. O St. Polten reduziu antes do intervalo, por Hugi (33m).

Quatro golos do Salzburgo e um do St. Polten na primeira parte. Na segunda, a mesma dose. Szoboszlai completou o «hat trick» com o 1-5 aos 52 minutos e saiu de cena já com o sexto golo, apontado por Koita, aos 70 minutos. Antes disso, Schmidt marcara o segundo da equipa da casa (60m).

O compatriota de Moussa Marega tinha ido a jogo aos 58 minutos e foi a melhor aposta saída do banco, completando o seu «hat trick» com o sétimo e oitavo golos da sua equipa, aos 87 e 90 minutos.

Depois do primeiro empate e da primeira derrota na I liga austríaca, o RB Salzburgo regressa às vitorias de forma expressiva e lidera isolado, com 22 pontos. O LASK Linz e o Rapid Viena, ambos com 17 pontos, têm ainda o jogo desta jornada por realizar.

Se é verdade que tem uma média superior a um golo sofrido por jornada (total de dez), o Salzburgo tem um registo de golos marcados notável: são 34 bolas certeiras (média de 3.77 golos por jogo).