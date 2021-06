Está confirmada a ausência já provável de Dominik Szoboszlai do Euro 2020. O médio ofensivo do Leipzig, lesionado desde dezembro último, caiu para fora dos eleitos do selecionador Marco Rossi, que confirmou esta terça-feira os 26 convocados da Hungria para a competição.

O jogador de 20 anos saiu da lista de 30 pré-convocados, tal como Szilveszter Hangya, Balázs Tóth e Csaba Spandler, na sequência do final do estágio da seleção, na Áustria.

Em nota oficial, a Federação Húngara de Futebol (MLSZ) atesta que Szoboszlai «não está em boas condições, de acordo com uma pesquisa completa realizada pela equipa de saúde da seleção nacional» e que «até mesmo uma carga mínima foi extenuante» para o jovem, que é uma das grandes figuras atuais do futebol húngaro.

A Hungria integra o Grupo F, sendo adversária de Portugal, França e Alemanha. O jogo do atual campeão europeu com os húngaros é a 15 de junho, para a primeira jornada.

Os 26 convocados da Hungria:

Guarda-redes: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig, Alemanha);

Defesas: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano, Suíça), Ádám Lang (Omonia, Chipre), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Leipzig, Alemanha), Attila Szalai (Fenerbahçe, Turquia);

Médios: Tamás Cseri (Mezőkövesdi), Dániel Gazdag (Honvéd), Filip Holender (Partizan, Sérvia), László Kleinheisler (Osijek, Croácia), Ádám Nagy (Bristol City, Inglaterra), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda, Eslováquia), Dávid Sigér (Ferencváros);

Avançados: János Hahn (Paksi), Nemanja Nikolićs (Fehérvár), Roland Sallai (Friburgo, Alemanha), Szabolcs Schön (Dallas, EUA), Ádám Szalai (Mainz, Alemanha), Kevin Varga (Kasimpasa, Turquia), Roland Varga (MTK Budapeste).