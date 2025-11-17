Dominik Szoboszlai, capitão e camisola dez da seleção húngara de futebol, reagiu nas redes sociais à eliminação da sua equipa no apuramento para o Mundial 2026, no Grupo F, onde também estava integrado Portugal.

A seleção húngara teve um desaire no último minuto do derradeiro encontro, em casa, contra a Irlanda. Um 3-2 traumático para os magiares, que sofreram um hat-trick de Troy Parrott e acabaram em terceiro lugar no Grupo.

Sem chances para voltar a Mundial 40 anos depois (a última presença aconteceu no México, em 1986), o capitão deixou nas redes sociais uma mensagem sentida aos adeptos húngaros.

«Dói. Dói porque queríamos tanto! Não só por nós, mas por vocês também. Por vocês, que sempre estão ao nosso lado e nos acompanhariam até os confins da terra. Como capitão da equipa, lamento que não tenhamos conseguido desta vez», começou por escrever.

«Estou infinitamente orgulhoso de cada jogador, membro da equipa técnica e treinador. Adoro ser húngaro, mesmo quando a vida nos coloca à prova. Um dia, todos os detalhes se encaixarão e é para isso que trabalhamos repetidamente. Devemo-vos e a nós mesmos um Mundial. O trabalho recomeçou. Amo-te, Hungria!», terminou.

Dominik Szoboszlai tem sido bastante criticado nas redes sociais por ter celebrado efusivamente o 2-1, com algum desrespeito à mistura, e ter acabado por perder o duelo. No final do jogo, estava visivelmente agastado.