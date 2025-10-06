O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que está a ser organizado um combate de UFC na Casa Branca. O evento será realizado a 14 de junho de 2026, dia do 80.º aniversário de Trump.

«No dia 14 de junho do ano que vem, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca. No terreno da Casa Branca!», revelou na base naval de Norfolk, na Virgínia, na comemoração dos 250.º anos da Marinha dos EUA.

De acordo com a imprensa internacional, este evento será nos jardins da Casa Branca, mas vários momentos, antes e após os combates, serão realizados em locais icónicos da residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, os lutadores vão aquecer e preparar-se para os respectivos combates na… Sala Oval. O Lincoln Memorial deverá ser o palco da pesagem oficial.

Dana White, presidente da UFC, disse recentemente que a logística para este evento está a ser organizada e que será uma das mais complicadas da história deste desporto.

Até ao momento não há qualquer nome confirmado, visto que as negociações só começam em fevereiro de 2026, partilhou ainda Dana White.