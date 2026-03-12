Os conflitos recentes entre os EUA e o Irão fizeram com que a presença da seleção iraniana no Mundial 2026 deste ano ficasse em dúvida. O presidente norte-americano recorreu às redes sociais para expressar o que pensa sobre a entrada do Irão em território americano para participar no Mundial 2026.

«A Seleção Nacional do Irão é bem-vinda ao Campeonato do Mundo, mas realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, pela própria vida e segurança. Obrigado pela atenção sobre o assunto» escreveu Donald Trump nas redes sociais.

De lembrar que recentemente o ministro do desporto do Irão, Ahmad Donyamali, excluiu a seleção iraniana do Mundial 2026, após Gianni Infantino, juntamente com Donald Trump, ter aceitado a entrada nos EUA e a participação do Irão na prova.