O médio do Ajax, Donny van de Beek, afirmou no domingo que não assinou nem se comprometeu com qualquer outro clube, respondendo dessa forma aos relatos que dão conta do interesse por parte do Real Madrid na sua contratação.

O jogador de 22 anos não confirmou se pode haver uma eventual mudança já no mercado de transferências de janeiro.

«Ainda não tenho a certeza. No início da temporada, foi anunciado que algo estava a acontecer, mas eu ainda não assinei nada. Ainda pode acontecer de qualquer maneira, quem sabe ficarei no Ajax mais um ano», afirmou, aos microfones do programa televisivo Veronica Inside, após a vitória do Ajax ante o Sparta Roterdão, por 2-1.

Van de Beek disse ainda que, em qualquer caso, «sempre houve interesse» de um clube como o Real Madrid, mas que «há muita coisa na internet». E esclareceu: «Eu ainda não coloquei a minha assinatura em nenhum lugar. Caso contrário, eu confirmarei», frisou.