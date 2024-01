O São Paulo já tinha anunciado que Dorival Júnior ia assumir a seleção brasileira, mas esta quarta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o técnico de 61 anos é o novo comandante da canarinha.

Dorival, refira-se, assumiu que vai cumprir um «sonho» e pediu para sair do São Paulo. A apresentação está marcada para quinta-feira.

O treinador sucede a Fernando Diniz no cargo - o técnico do Fluminense acumulou o cargo com a seleção brasileira, mas averbou três derrotas, um empate e duas vitórias nos seis jogos que disputou, deixando o Brasil no sexto lugar na zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2026.

Recorde-se que Carlo Ancelotti era o principal alvo da CBF, porém, o técnico italiano prolongou a ligação ao Real Madrid.

A carreira de Dorival Júnior como treinador conta apenas com passagens por clubes brasileiros, como o São Paulo, Flamengo, Athletico Paranaense, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, entre outros.