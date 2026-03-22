OFICIAL: diretor desportivo de saída do Dortmund
Sebastian Kehl estava no cargo desde 2022
Sebastian Kehl estava no cargo desde 2022
O Borussia Dortmund anunciou, este domingo, a rescisão contratual com Sebastian Kehl. O antigo médio do clube era diretor desportivo desde 2022 depois de, durante quatro anos, ter gerido o departamento de jogadores profissionais.
Carsten Cramer, porta-voz da direção do clube, refere que a saída é a «medida certa».
«A saída de Sebastian Kehl representa, como é natural, uma alteração importante na nossa direção desportiva. Para avançar com as mudanças previstas para a próxima época e permitir que Sebastian tenha tempo para dar os próximos passos na sua carreira profissional, esta decisão revela-se, neste momento, a medida certa. Agradecemos a Sebastian pelo seu empenho, dedicação e conquistas, desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro», pode ler-se, no comunicado.
Como jogador, Sebastian Kehl esteve 13 anos no emblema alemão, onde conquistou três campeonatos e a primeira dobradinha da história do Dortmund com a conquista do título da liga alemã e a Taça da Alemanha, em 2012.
ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt.— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2026
Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!
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