Douglas Costa parece ter 'desaparecido' da alta roda do futebol abruptamente. Figura no Bayern Munique e Juventus, tem tido passagens menos bem sucedidas em vários clubes nos últimos anos.

Tanto que, para os adeptos brasileiros, Costa foi a pior contratação do Brasileirão no ano de 2024. Os números dão pistas para essa eleição - 22 jogos, zero golos, uma asisstência no Fluminense.

Até já saiu do clube, estando neste momento no Sydney FC, da Austrália. Numa sondagem promovida pelo jornal Globo Esporte, com 11 mil votos de internautas, Costa liderou uma lista que conta com dois velhos conhecidos do futebol português.

Felipe Anderson, ex-jogador do FC Porto em 2020/21, e Diego Costa, que passou pelo mesmo Sp. Braga e Penafiel, foram escolhidos. O jogador do Palmeiras ficou em quinto lugar e do Grémio em 12.º.

Outros nomes ilustres figuram nas escolhas finais - Bernard (Atlético Mineiro, 3.º), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, 4.º) ou Alario, do Internacional (7.º).