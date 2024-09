O mundo do futebol foi apanhado de surpresa na semana passada, quando Douglas Costa, antigo extremo da Juventus, do Bayern de Munique e da seleção brasileira, aderiu ao OnlyFans, uma plataforma conhecida pela partilha e venda de conteúdos para adultos.

No entanto, as intenções do futebolista, que assinou recentemente pelo Sydney FC, da Austrália, são outras. «Vi que, ao longo dos anos, algumas pessoas importantes aderiram à plataforma. Atletas ou pessoas de outras áreas que não a dos conteúdos para adultos juntaram-se à plataforma e estão a mostrar o seu dia-a-dia», conta Costa em entrevista ao Daily Mail.

«Achei que isso era realmente uma inovação da plataforma. Vi uma ótima oportunidade para mostrar o meu conteúdo ao mundo. Tenciono publicar muitas coisas sobre desporto, o meu estilo de vida, o que faço, o meu dia-a-dia. Quero sobretudo motivar as pessoas a seguirem o meu conteúdo e a plataforma», explicou.

Durante a entrevista, Douglas Costa foi questionado se alguém como Cristiano Ronaldo, seu ex-colega na Juventus, poderia juntar-se à plataforma. «Nunca digas nunca», retorquiu. «Mas acho que não é algo que ele faria. Ele entrou no YouTube, e acho que isso foi importante para ele. Nunca se sabe. Tive outras pessoas, alguns colegas e amigos, que já me disseram que vão aderir», revelou o brasileiro.