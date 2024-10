O sérvio Dragisa Gudelj, que em julho anunciou o adeus à carreira como futebolista na sequência dos problemas cardíacos que o afetaram em 2023, ano em que teve duas paragens cardiorrespiratórias em campo, contou agora de forma mais pormenorizada como viveu o último ano e meio, assumindo que o seu «coração não podia dar mais».

«Tive até medo de fazer a minha vida normal, de poder morrer no dia-a-dia», disse Gudelj, de forma emocionada, em entrevista ao jornal espanhol As, publicada este sábado.

O antigo central, de 26 anos, antigo jogador dos sub-23 e da equipa B do V. Guimarães (clube que representou de 2018 a 2020) e irmão do ex-Sporting Nemanja Gudelj, concluiu o seu percurso como atleta no Córdoba, de Espanha. Jogou pela última vez a 3 de dezembro de 2023, num jogo ante o Melilla, dia em que colapsou em campo pela segunda vez, numa altura em que já jogava com um desfibrilador. Cerca de nove meses antes, tinha sofrido, também ao serviço do Córdoba, num jogo ante o Racing Ferrol, a primeira paragem cardiorrespiratória. E sobre este primeiro, deixa um testemunho impressionante.

«Estive em campo três minutos e meio praticamente morto, sem pulsação. Para mim, foi tudo num segundo. Quando caí, levantei-me e estava como: “Que é que me aconteceu? Acho que alguém me deu um golpe”. Depois disseram-me que estive cerca de sete minutos inconsciente e três minutos em paragem cardiorrespiratória. No vídeo vê-se que, quando me levanto, começo a empurrar e a dizer às pessoas que não se passava nada. Foi um momento raro», contou Gudelj, ao jornal As.

«Senti que estava a perder-me e que estava a entrar num túnel que se tornava cada vez mais pequeno e escuro e a ouvir tudo o que parecia que dizia cada pessoa das quase 25 mil que estavam no El Arcángel. Até ao momento em que me levanto na ambulância e o médico me diz: “Dragi, tens de acalmar-te porque tiveste uma paragem cardiorrespiratória e tens de acalmar”. Nesse momento, o meu mundo parou. Nunca mais vou esquecer isso na minha vida», prosseguiu o sérvio.

Sobre se sentiu algo de diferente nesse dia, antes do jogo, Gudelj afirmou que estava «tudo normal». «Sim, sentia-me um pouco cansado, as pernas estavam um pouco pesadas. Achei estranho, já que não tinha feito ginásio e recupero sempre e preparo-me bem. Mas fora isso, nenhum sintoma estranho», garantiu.

Sobre o facto de ter voltado a jogar depois desse primeiro episódio, Gudelj justificou a decisão. «Depois da primeira vez, o meu irmão não gastou nem um segundo a dizer que eu não voltaria a um campo de futebol. Ele tinha isso muito claro e eu entendo. Mas, com o tempo, a falar com ele entre lágrimas, em momentos emotivos, também com o Christian Eriksen que passou por isso, aos poucos recuperei a confiança. Começava a treinar, os testes diziam que tinha um coração saudável… e começas a pensar que aquele episódio é o primeiro e o último. Ao segundo dia no hospital, eu dizia ao médico, ao diretor-desportivo do Córdoba e ao presidente que ia voltar, sem dúvida. Tinha isto muito claro, disse à minha família e a todos. Por isso, o regresso foi fácil. Não tinha medo. Mentalmente estava bem, tinha vontade de voltar e queria ser um exemplo para muita gente», disse, referindo também o que lhe disse Eriksen.

«Estive a falar com ele sobre tudo quase uma hora, depois do primeiro episódio. Eu senti-me um menino, com medo e com muitas perguntas depois do que me aconteceu e ele estava tranquilo, a dar-me confiança e a explicar-me o que se passou, a dar-me força. Deu-me muitos conselhos, sobretudo no aspeto mental. Muitos jogadores também mandaram mensagens e vídeos, como Iker Casillas», revelou.

Porém, tudo mudou com a segunda vez. «A segunda vez não teve nada a ver. Depois da primeira vez, tive zero medo. Depois da segunda vez, tive. Até de fazer a vida normal. A mudança foi tão grande… Depois da primeira vez, quando caí e perdi a consciência, não me inteirei de nada. Pensava: “Que se está a passar?”. Da segunda vez, naqueles dez segundos, senti sim: “Estou a morrer, estou a deixar este mundo”. Nesse momento não pensava que o desfibrilador fosse salvar-me a vida, mas sim que ia morrer. Disse: “Já está”. E em dez segundos passou-me a minha vida toda pela frente», afirmou.

O antigo jogador confessou ainda que, depois de acontecer a primeira paragem, «não queria nem ver uma bola». «Mas desde que me retirei, já toquei na bola algumas vezes no jardim, com o meu irmão», referiu, contando que costuma ver os jogos do Córdoba. «Quem sabe volto, não como futebolista, mas talvez como diretor-desportivo. Seria um sonho. Tenho muita vontade de começar a nova etapa da minha vida», partilhou, revelando também que tem um profissional que está a ajudá-lo no «aspeto mental».