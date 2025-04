O jogo entre Arsenal e o Real Madrid, esta terça-feira, no Emirates Stadium, teve apoio especial na bancada. Dua Lipa, estrela da música pop, foi apanhada a assistir à vitória dos Gunners, por 3-0, junto aos respectivos amigos e família.

A cantora não passou despercebida e, para além dos vídeos divulgados nas redes sociais, Dua Lipa, apareceu ao vivo na ESPN, visivelmente satisfeita a festejar o terceiro golo de Mikel Merino, aos 75 minutos de jogo.

Esta aparição tornou-se viral e bastante criticada pelos fãs nas redes sociais, que acusam a cantora de 29 anos de «traição». Porquê? Porque a cantora já pousou anteriormente ao lado de Jamie Carragher, lenda do Liverpool, e da canção «One Kiss» constar na playlist de jogos dos Reds.

«Uma semana Liverpool, uma semana Arsenal», «Ela não é adepta do Liverpool?», escreveram os fãs nas redes sociais.

¡Mucho amor Red! ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



El día que vimos juntos a Dua Lipa, Jamie Carragher y Dukagjin Lipa. pic.twitter.com/0lEY5szgl6 — TNT Sports México (@tntsportsmex) December 9, 2023

De recordar que Dua Lipa atuou na cerimónia de abertura da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid, em 2018, em Kiev, e já admitiu que era adepta dos Reds.

«Sou uma adepta honorária do Liverpool. O meu pai e o meu irmão são adeptos do Arsenal, pelo que teria muitos problemas se dissesse que só sou adepto do Liverpool. Mas adoro o Liverpool - tem sempre um lugar especial no meu coração», disse a cantora anglo-albanesa em 2020.

Contudo, esta não é a primeira vez que a cantora de 29 anos assiste a uma partida do Arsenal, em 2023, a própria partilhou nas redes sociais uma fotografia com o cachecol do clube londrino.

Os adeptos do Liverpool não gostaram e gerou-se uma polémica nas redes sociais.