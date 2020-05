Depois do atraso de dois meses no recomeço do campeonato, já se jogou este fim de semana na Coreia do Sul ainda que sem público.



Após o triunfo de José Morais no arranque da prova, o segundo jogo da primeira jornada trouxe-nos quatro golos: o Ulsan goleou o Sangju Sangmu por 4-0 com um bis de Júnior Negão. No entanto, o melhor golo da partida foi anotado por Yoon Bit-Garam de fora da área como ver no vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol.