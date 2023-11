O avançado luso-caboverdiano Duk marcou no empate a dois golos do Aberdeen em casa dos gregos do PAOK, que foram travados pela primeira vez na presente edição da Liga Conferência.

O jogador formado no Benfica inaugurou o marcador aos 14 minutos, mas a vantagem da formação escocesa manteve-se por pouco tempo.

Com Vieirinha a titular e Rafa Soares a ser lançado na reta final do jogo, o PAOK empatou aos 23m por intermédio de Taison.

Aos 67m, Samatta assinou a cambalhota no marcador, mas aí foi o Aberdeen a reagir da melhor forma, com Jamie McGrath a fazer o 2-2 final 3 minutos depois.

O empate acaba por ditar a eliminação do Aberdeen da Liga Conferência, já que no outro jogo do Grupo G o Eintracht Frankfurt venceu fora o HJK Helsínquia por 1-0 (Chaibi, 31m) e chegou aos 9 pontos, menos um do que o PAOK e mais 7 do que a equipa de Duk, que segue no 3.º posto.