A Liga da Escócia (SPFL) decidiu dar por encerrados os três escalões abaixo do principal, com os títulos atribuídos a Dundee United (Championship), Raith (League One) e Cove Rangers (League Two), equipas que lideravam as respetivas tabelas classificativas por altura da paragem forçada pela pandemia de covid-19.

Os 42 clubes membros da SPFL tinham até esta quarta-feira para se pronunciar sobre a decisão de encerrar a temporada, e o voto positivo do Dundee veio alterar as previsões. 81 por cento dos clubes acabaram por votar a favor da conclusão das provas, depois de, na passada semana, a votação ter sido a oposta.

Para já ficou por definir se estes clubes serão promovidos de divisão, assim como se Patrick Thistle e o Stranraer, últimos classificados do Championship e da League One, respetivamente, descem de escalão.

E isto porque uma das hipóteses que está em cima da mesa é a de aumentar o número de clubes da Premiership, a divisão principal do futebol na Escócia. Para isso foi criada uma equipa de estudo liderada pela proprietária do Hearts, Ann Budge, e por Les Gray, em representação da Hamilton Academical, também do principal escalão, que serão acompanhadas ainda por outras figuras do futebol escocês.

Para já esta votação dá poderes à Liga para terminar a Premiership, caso seja decidido que será impossível completar a competição com as condições de segurança necessárias, face à pandemia da covid-19, ainda que o organismo prometa discutir esse resolução com os clubes.

A decisão de terminar as competições secundárias vem abrir caminho à resolução do grave problema financeiro que afeta os clubes mais pequenos da Escócia, sem rendimentos desde que a competição foi interrompida a 13 de março.

Na prática, ao decretar o final das competições secundárias, a SPFL poderá antecipar os pagamentos dos prémios de final de temporada às equipas mais pequenas da liga: «Não é exagero dizer que este era um problema existencial para os clubes escoceses, com muitos deles a dizerem-nos que corriam um risco real de falência, a menos que a situação fosse resolvida muito rapidamente. Por isso, estou satisfeito que a votação tenha mudado de forma decisiva», esclareceu Murdoch MacLennan, presidente da SPFL.

«Iria sempre haver um debate com grande carga emocional e apaixonado sobre como garantimos o futuro do futebol escocês. Mas o que foi acordado hoje não é apenas o melhor caminho a seguir, foi o único caminho realista a seguir», disse ainda o dirigente que apelou a que todos os 42 clubes da SPFL tenham uma forma de estar construtiva e positiva nos tempos mais próximos.