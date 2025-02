O treinador português Luís Castro (ex-Benfica e V. Guimarães) fez história pelo Dunkerque esta quarta-feira, ao conduzir a equipa da II Liga francesa ao apuramento para as meias-finais da Taça de França, algo que o clube não conseguia há 96 anos, desde 1929.

O apuramento surgiu com uma vitória com uma grande reviravolta, na visita ao Brest, do principal campeonato francês e uma das equipas-sensação da Liga dos Campeões eme 2024/25: de 2-0 para 2-3! Vincent Sasso, que já jogou em Portugal, iniciou a cambalhota no marcador, num desfecho que impediu o Brest de chegar, pela primeira vez na sua história, às meias-finais da prova.

O Brest começou melhor e chegou ao 2-0 com golos do luso-francês Mathias Pereira Lage, internacional sub-21 luso (45m) e um autogolo de Bendjaloud Youssouf (60m).

Porém, o atual 3.º classificado da II Liga francesa reagiu e iniciou a reviravolta com um golo de Vincent Sasso, que em Portugal passou por Beira-Mar, Sporting de Braga, Belenenses, B SAD e Boavista, aos 66 minutos.

Depois, o guineense Opa Sangante, que entrou aos 65 minutos, virou o jogo com golos aos 81 e 85, qualificando o Dunkerque, que já tinha sido a sensação dos oitavos de final, ao eliminar fora o Lille, também da Ligue 1, no desempate por penáltis (1-1, 4-5 g.p.).

A formação treinada por Luís Castro junta-se nas meias-finais ao Cannes, do quarto escalão, que superou em casa o Guingamp, da Ligue 2, na terça-feira (3-1), bem como ao Stade Reims, da Ligue 1, que também na terça-feira venceu fora ao Angers, só no desempate por penáltis (1-1, 3-5 g.p.).

Os quartos de final fecham ainda esta noite com o Stade Briochin-PSG.