No topo da lista de artilheiros Serie A, o sérvio Dusan Vlahovic é um dos nomes mais cobiçados do mercado internacional e a Fiorentina está recetiva a vender o jogador.

«Recebemos ofertas importantes, mas nunca tivemos uma resposta dos empresários do jogador. Da nossa parte sempre houve uma grande transparência, todas as nossas portas estão abertas. Queremos entender o que ele quer e o que os agentes querem. Também estamos abertos a uma renovação. Temos ofertas para poder vendê-lo. Digo isto porque uma empresa que fatura 75 milhões de euros por ano e que tem um ativo que vale a pena, não pode perdê-lo a custo zero», disse à Sportitalia o diretor desportivo do emblema italiano, Daniele Pradè.

A imprensa transalpina tem colocado o jogador na rota da Juventus e esse cenário pode mesmo concretizar-se, segundo as palavras do dirigente «viola».

«Estamos abertos a qualquer coisa. Mas os agentes têm de nos dizer as suas intenções», frisou, apontando ao preço estabelecido para vender o jogador: «É uma avaliação importante, superior a 70 milhões. Sem contrapartidas e sem meios de pagamento ao longo de muitos anos. O presidente impôs isso. As portas estão abertas neste momento», assumiu.

Dusan Vlahovic, de 21 anos, termina contrato com a Fiorentina no verão de 2023 e o clube pretende negociar o seu passe de modo a conseguir um encaixe financeiro. Esta temporada, já marcou por 20 vezes em 24 jogos.