A Juventus ainda sofreu, mas parece que ter Dusan Vlahovic faz a diferença. O sérvio ex-Fiorentina bisou e foi determinante no triunfo da equipa de Turim na deslocação ao Empoli, por 3-2, este sábado, em jogo da 27.ª jornada da primeira liga italiana, a Serie A.

Moise Kean deu vantagem à Juventus, aos 32 minutos, Zurkowski empatou aos 40 e Vlahovic abriu o livro em cima do intervalo, com o 1-2 no marcador aos 45+2’. Na segunda parte, o sérvio bisou para dar mais tranquilidade à Juventus, aos 66 minutos, mas a equipa comandada por Massimiliano Allegri ainda teve de segurar-se com a diferença mínima, depois do golo de La Mantia, ao minuto 76, que seria o último.

Com este resultado, a Juventus segura o quarto lugar, tendo 50 pontos, mais seis do que a Atalanta, quinta classificada com 44 pontos, mas também menos dois jogos realizados.

No primeiro de três jogos do dia na liga italiana, Salernitana e Bolonha empataram a um golo. Arnautovic deu vantagem aos visitantes (43m), mas Zortea fez o 1-1 (72m).

O Sassuolo triunfou por 2-1 na receção à Fiorentina, com golos de Hamed Traoré (19m) e Defrel (90+4m). Arthur Cabral tinha feito o empate aos 88 minutos, mas a Fiorentina, que até marcou em inferioridade após a expulsão de Bonaventura (79m), não conseguiu pontuar.