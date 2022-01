Contratado por 70 milhões de euros pela Juventus, o avançado sérvio Dusan Vlahovic há muito que demonstrava ter potencial de sobra.

Com apenas 10 anos, já brilhava nos campos de cinco para cinco do seu país, com dribles desconcertantes e um poder de finalização assinalável para a idade. Tais características, aliadas ao físico impressionante para a idade, tornavam-no imparável.

O avançado iniciou a formação no OFK Belgrado e mudou de clube na capital em 2014, quando rumou ao Partizan. Em 2017, chegou à Fiorentina e a história já é conhecida por todos: 49 golos com os viola e uma transferência milionária para Turim.

Veja como Vlahovic jogava aos 10 anos: