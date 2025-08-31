Vlahovic decide para a Juventus com João Mário e Conceição em campo
Triunfo por 1-0 na visita ao Génova, que teve Vitinha como suplente utilizado
Triunfo por 1-0 na visita ao Génova, que teve Vitinha como suplente utilizado
A Juventus somou nova vitória na liga italiana, ao bater o Génova fora de portas, por 1-0, em jogo da segunda jornada, na tarde deste domingo.
Com os portugueses João Mário e Francisco Conceição no onze inicial, a Juventus chegou ao golo da vitória através da dupla sérvia que entrou em campo já na segunda parte.
Filip Kostic, que rendeu João Mário ao minuto 62, bateu um canto do lado esquerdo e Dusan Vlahovic, de cabeça na área, fez o 1-0 para a Juventus, ao minuto 73 de jogo.
Já com o 1-0 no marcador para a equipa visitante, Vitinha entrou na equipa do Génova ao minuto 77. Mais tarde, Conceição saiu na Juventus, para a entrada de Nicolás González (83m).
A Juventus junta-se a Nápoles, Cremonese e Roma nas equipas com seis pontos somados, no topo da classificação.
À mesma hora, houve empate sem golos no Torino-Fiorentina, num jogo em que o ex-Sporting Franco Israel voltou a ser opção na baliza, na equipa da casa. O Torino soma o primeiro ponto e a Fiorentina o segundo.
Este domingo, a jornada fecha com o Lazio-Hellas Verona e com o Inter de Milão-Udinese, jogos marcados para as 20 horas.
ITÁLIA: resultados e classificações