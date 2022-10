O Maccabi Haifa, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu este sábado na visita ao Kiryat Shmona, por 3-2, em jogo da nona jornada da primeira liga de Israel.

Os visitantes inauguraram o marcador por Pierrot (27m), mas os locais empataram ainda na primeira parte, por Shviro (37m).

Na segunda parte, Chery devolveu a vantagem para o Maccabi (48m), que voltou a sofrer golo por Shviro (53m). Mais tarde, o central emprestado pelo Famalicão ao Maccabi, Dylan Batubinsika, fez o 2-3 final no marcador, aos 81 minutos.

Com este resultado, o Maccabi Haifa passa a ter 21 pontos e lidera isolado à condição, com mais dois pontos do que o Maccabi Tel Aviv, que tem 19 pontos e menos um jogo.

Depois de receber a Juventus, na próxima terça-feira, o Benfica visita o Maccabi a 2 de novembro, para a última jornada do grupo H da Champions. Nesta altura, as águias têm oito pontos, tal como o PSG, enquanto Juventus e Maccaabi têm três pontos cada.