A EA Sports, empresa produtora do EAFC – outrora FIFA – vai ser comprada por 52,5 mil milhões de dólares (cerca de 44,6 mil milhões de euros), num negócio com potencial para se tornar na maior aquisição financiada por empresas de capital privado.

Envolvidas no processo estão empresas como Silver Lake Partners, que se dedica a investimentos em tecnologia, o Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita (PIF) e a Affinity Partners, empresa fundada por Jared Kushner, genro de Donald Trump. Estas três partes vão pagar 210 dólares (cerca de 178 euros) por cada ação. No caso do PIF, a participação é reforçada, juntando aos 9,9 por cento das ações já detidas pelo fundo saudita.

Ainda que abandone o mercado aberto e se torne completamente privada, a EA Sports vai continuar sediada em Redwood City, na Califórnia, e vai manter Andrew Wilson como CEO, cargo que ocupa desde 2013. A decisão coloca um ponto final no ciclo de 36 anos no mercado público. Além do EAFC, a empresa produziu outros videojogos como NBA, NHL, The Sims ou Need for Speed.

Dada a complexidade, o negócio só deverá ficar concluído no primeiro trimestre de 2027.

