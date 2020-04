A federação dos Emirados árabes Unidos anunciou esta segunda-feira a quebra do vínculo com o selecionador Ivan Jovanovic. O treinador sérvio tinha sido contratado em dezembro de 2019, para suceder ao holandês Bert van Marwijk, e sai agora sem ter disputado um único jogo.

«A federação rescindiu o contrato com Ivan Jovanovic e com a sua equipa, agradecendo os seus esforços e desejando-lhe muito sucesso», lê-se no curto comunicado da federação dos emirados.

Jovanovic, tetracampeão com o APOEL Nicósia, no Chipre, tinha sido contratado para disputar os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo, bem como os jogos da Taça da Ásia, mas as duas competições foram suspensas face à pandemia do novo coronavírus.