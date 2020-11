O Equador tem três jogos infetados com Covid-19, informou a federação equatoriana.



Segundo o comunicado do organismo, Enner Valencia, Alan Franco e Diego Palacios são os jogadores que testaram positivo. O trio já abandonou o estágio e está em isolamento.



Lembre-se que o jogador do Sporting, Gonzalo Plata, está entre os convocados do Equador.