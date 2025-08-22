Alexander Isak tem sido um dos principais temas no mercado do futebol internacional. Esta sexta-feira, Eddie Howe, treinador do Newcastle, falou sobre o sueco (alvo do Liverpool) e confessou que espera voltar ver o jogador com a camisola dos magpies.

Na sequência da polémica entre o avançado e o Newcastle, o técnico referiu que preferia resolver a situação dentro de portas, mas que agora não há nada a fazer.

«Eu prefiro que estas coisas não aconteçam publicamente. É melhor tratar de tudo dentro de portas, mas, nesta situação, as necessidades impõem-se e, neste caso, o clube pronunciou-se justificadamente. Claro que quero que volte. Tem contrato, é nosso jogador e quero vê-lo de novo com a camisola do Newcastle», apontou.

Depois de confirmar que o atleta não irá ser opção para a partida com o Liverpool, visto que tem treinado sozinho, Eddie garantiu que a situação estará resolvida na próxima semana.

«Parece-me que a situação está a chegar a um fim. Vai ser resolvida rapidamente», disse.

De recordar que o Newcastle não quer diexar Isak sair e rejeitou mesmo uma proposta de 100 milhões de euros do Liverpool. Na terça-feira, o avançado emitiu um comunicado em que falou de promessas que não foram cumpridas. O clube respondeu logo de seguida.