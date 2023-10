O futebolista belga Eden Hazard anunciou, na manhã desta terça-feira, o final da carreira profissional.

Numa mensagem através da rede social Instagram, Hazard confirmou o fim de um percurso de 16 anos, afirmando que é preciso parar na hora certa.

«Tens de saber ouvir-te e dizer: parar na hora certa. Depois de 16 anos de carreira e mais de 700 jogos disputados, decidi encerrar a minha carreira como jogador de futebol profissional», começa por referir Hazard, de 32 anos.

«Pude realizar o meu sonho, jogar e divertir-me nos campos da Europa e do mundo. Durante a minha carreira, conheci grandes pessoas, dirigentes, treinadores, companheiros de equipa e queria agradecer, em especial, aos clubes pelos quais passei: Lille, Chelsea e Real Madrid. E, obviamente, agradecer de novo à seleção belga. Um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, aos meus conselheiros e às pessoas que estiveram perto de mim nos momentos bons e nos maus. Por fim, um enorme obrigado a vós, meus fãs, que me acompanharam durante todos estes anos», prosseguiu.

«Agora, é tempo de aproveitar com os meus entes queridos e viver novas experiências. Vemo-nos em breve, fora do campo», concluiu Hazard.

O atacante já tinha anunciado o fim do ciclo na seleção belga em dezembro de 2022 e rescindiu com o Real Madrid no verão.

Formado no AFC Tubize e no Lille, subiu a sénior na equipa francesa, tendo aí jogado de 2007 a 2012. Depois, brilhou no Chelsea, de 2012 a 2019, tendo jogado no Real Madrid nas últimas quatro épocas.

No palmarés, tem uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, duas Liga Europa, duas ligas espanholas, uma Supertaça espanhola, uma Taça do Rei de Espanha, duas Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, um campeonato francês e uma Taça de França.