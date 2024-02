Eden Hazard foi um jogador de classe mundial e exibiu-se ao nível dos melhores do mundo, sobretudo no Chelsea. Porém, os anos finais da carreira ficaram marcados por excesso de peso e lesões constantes.



Passando em revista o percurso futebolístico, o ex-internacional belga reiterou que não era fã de treinar e defendeu que em «futebol puro» Cristiano Ronaldo não foi maior do que ele.



«Não ter sida capaz [de ter uma carreira como a de Ronaldo]. Ficar uma hora a fazer banhos gelados depois de um treino? Não. Deixem-me em paz, com os meus amigos, vamos para casa jogar às cartas e beber uma cerveja. A minha recuperação era brincar com os meus filhos no jardim durante duas horas. Se tivesse sido como o Cristiano Ronaldo, que é o exemplo de um bom futebolista, teria um 'burnout'», referiu, em entrevista ao France Football.



«Messi é único em termos futebolísticos. Acho que é o maior da história, impossível tirar-lhe a bola. O Cristiano é um jogador maior do que eu, mas em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor. O Neymar, talvez. Há muitos bons jogadores no Real como Benzema, Modric e Kroos que respiram futebol», acrescentou.



O antigo jogador defendeu-se ainda das críticas que escutou por estar acima do peso especialmente durante a passagem por Madrid.



«Não digo que abusava da comida. Não ia ao McDonald's todos os dias. Ninguém aguenta 16 anos como profissional assim. Não dei importâcia, simplesmente. Gosto de comer e de beber com os amigos. As dietas são inúteis a não ser que queiras jogar até aos 40 anos. Sabia que não seria o meu caso», disse.



Hazard terminou contrato com o Real Madrid em junho de 2023 e quatro meses depois anunciou a retirada aos 32 anos.