Eden Hazard anunciou colocou um ponto final na carreira há mais de um mês, mas continua a manter a boa forma física.

Nas redes sociais, o Rayo Majadahonda partilhou uma imagem do antigo internacional belga com jogadores da formação do clube de Madrid, onde alinha Yannis, filho mais velho de Hazard. A ideia de treinar com os colegas do filho partiu mesmo do antigo jogador, há cerca de uma semana.

«Primeiro fizeram uma troca de passes, depois alguns meinhos, algumas posses, alguns exercícios de ataque contra defesa e, para finalizar, um jogo de 15 a 20 minutos» revelou Adrián Costa, coordenador do Rayo Majadahonda, ao Relevo.

«Ele diz que a vida é muito boa em Madrid. Tem aqui três filhos, o Yannis, outro no Real Madrid e o terceiro, o Benjamin, que quer inscrevê-lo connosco. Tentei convencê-lo a ajudar-nos a salvar o sénior, mas isso já me parece mais complicado», brincou o dirigente da equipa do terceiro escalão espanhol.