O futebolista brasileiro Éder Militão recordou a saída do FC Porto para o Real Madrid há um ano, assinalando a felicidade pela chamada que recebeu do seu empresário com vista à transferência para o emblema espanhol

«Estava em casa e recebi uma chamada do meu agente. Foi uma alegria incrível, uma sensação muito boa, porque confirmava que estava a fazer um trabalho incrível no Porto», contou, em declarações ao jornal espanhol Marca, frisando também a influência de Casillas e Pepe, colegas no FC Porto que já tinham passado significativo nos merengues.

«Ensinaram-me coisas do clube: como é, a sua grandeza, como se vive cada dia. Pese o pouco tempo que nos cruzámos, guardo muitas coisas deles», respondeu.

Militão leva 19 jogos no Real Madrid, tendo sido tapado sobretudo pela dupla feita por Sergio Ramos e Varane no centro da defensiva do Real Madrid. Contudo, o jogador de 22 anos tem à vista um grande duelo, contra o Manchester City, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, fruto da suspensão de Ramos. O brasileiro diz-se preparado.

«É um momento único para mim, para estar até à morte. Ramos não está e tenho de entregar o coração, jogar com tudo», antecipou, vendo o compatriota Gabriel Jesus como o elemento mais perigoso do ataque do City, que considera ter todo qualidade.