O Fenerbahçe confirmou esta quinta-feira a contratação do avançado bósnio Edin Dzeko, depois de concluídos os exames médicos.

O emblema de Istambul informou que o jogador de 37 anos assinou contrato até junho de 2025 e vai receber 4,2 milhões de euros por temporada.

Dzeko chega ao Fenerbahçe a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Inter de Milão, onde passou as duas últimas épocas e marcou 31 golos em 101 jogos.

O internacional pela Bósnia também já representou o Zeljeznicar, Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo, Manchester City e Roma, além dos nerazzurri.