A brasileira Edina Alves Batista está entre os sete árbitros selecionados para dirigir os jogos do Mundial de clubes de futebol, a disputar de 1 a 11 de fevereiro no Qatar, confirmou a FIFA, esta segunda-feira.

Além da brasileira, de 40 anos, a FIFA nomeou ainda as assistentes Neuza Black, também brasileira, bem como a argentina Mariana Almeida.

Edina Alves tem experiência internacional, tendo já dirigido a meia-final do Mundial de futebol feminino em 2019.

O Mundial de clubes junta o Al Duhail (campeão do Qatar), o Auckland City (representante da Oceânia), o Bayern de Munique (campeão europeu), o Al-Ahly (vencedor da Liga dos Campeões de África), o Tigres do México (campeão da CONCACAF) e o Ulsan Hyundai (campeão da Liga dos Campeões da Ásia). A última equipa participante vai ser apurada pelo vencedor da Taça Libertadores da América do Sul, cuja final é a 30 de janeiro.