Uma sequência de lesões impediu que o futebolista uruguaio Edinson Cavani pudesse ter mais tempo de jogo em 2021/22 no Manchester United e, no adeus ao clube, já confirmado nos últimos dias, o avançado de 35 anos admitiu que esperava ter ajudado mais o emblema inglês.

«Eu queria contribuir mais esta época», afirmou Cavani, em declarações aos canais do clube, esta sexta-feira.

«Uma das coisas que me deixou um pouco com um gosto amargo foi que, quando tivemos uma temporada agradável e decente [ndr: 2020/21], não pudemos ter os adeptos connosco. Esta época, com os adeptos de volta aos estádios, eu não consegui fazer a campanha, sendo honesto, da forma que eu realmente gostaria», apontou, ainda.

Depois de 39 jogos, com 17 golos e quase 2200 minutos jogados em 2020/21, Cavani fez pouco mais de 900 minutos esta época, distribuídos por 20 jogos, com apenas dois golos marcados, marca rara na carreira de Cavani e só vista nos primeiros tempos na Europa, em 2007, no Palermo.