Edith Muthoni, desportista queniana de 27 anos, foi assassinada na noite de terça-feira. O namorado é o principal suspeito e já está sob custódia policial. É a segunda atleta do Quénia a ser assassinada esta semana, depois de Agnes Tirop.

Nas redes sociais, as autoridades locais falam num «assassinato brutal» e revelam que o suspeito terá «causado um corte profundo na parte de trás da cabeça da vítima».

De acordo com o administrador do hospital de Kerugoya, onde o crime ocorreu, Muthoni foi transportada para as urgências em estado crítico, acabando por falecer depois, apesar dos esforços da equipa médica ali presente.

De resto, foi o alegado suspeito de ter assassinado Edith Muthoni a levar a polícia ao local onde o crime terá ocorrido. «O suspeito está atualmente sob custódia a auxiliar os detetives nas investigações do assassinato, antes de ser processado em tribunal para responder pelos seus crimes», lê-se, na publicação das autoridades nas redes sociais.