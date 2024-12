O futebolista italiano Edoardo Bove, da Fiorentina, que sofreu uma paragem cardíaca num jogo da Liga italiana há dez dias, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para implantar um desfibrilhador subcutâneo, confirmou o clube italiano, ao início da noite desta terça-feira.

«A Fiorentina anuncia que a operação a que foi submetido o futebolista Edoardo Bove foi um sucesso. Edoardo entrou em contato com o clube recentemente e, de viva-voz, o clube foi informado que está bem e que deverá continuar o processo pós-operatório antes de receber alta hospitalar nos próximos dias», referiu a Fiorentina, em comunicado.

De acordo com a comunicação social italiana, a intervenção decorreu na manhã desta terça-feira, no hospital Careggi, em Florença, onde o médio de 22 anos estava internado desde a paragem cardiorrespiratória, sofrida aos 16 minutos do jogo entre a Fiorentina e o Inter Milão, da 14.ª jornada, a 1 de dezembro.

Exames de diagnóstico permitiram excluir lesões «graves do sistema nervoso central ou do sistema cardiorrespiratório» no jogador, que já tinha tido uma miocardite, em 2020.

A situação de Bove será semelhante à do internacional dinamarquês Christian Eriksen, vítima de uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro 2020 e que na altura representava o Inter Milão, tendo ficado impedido de continuar a carreira em Itália, por ser impedida a utilização de jogadores com dispositivos cardíacos. O desfibrilhador é autorizado noutros campeonatos, como em Inglaterra, onde Eriksen joga atualmente, no Manchester United.