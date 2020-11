A baliza foi um problema para o Chelsea na temporada passada, muito por culpa dos erros consecutivos de Kepa Arrizabalaga, o guardião mais caro da história do futebol.

Frank Lampard pediu a contratação de um novo guarda-redes neste verão e Petr Cech deu uma ajuda a contratar Edouard Mendy, a nova sensação dos blues.

Nestas primeiras semanas, Mendy tem-se revelado uma muralha ao serviço dos blues, já que encaixou apenas um golo nos sete jogos em que participou. Além disso, manteve a baliza do Chelsea a zero nos últimos cinco encontros, algo que não se via no clube desde 2010.

O senegalês de 28 anos igualou ainda um recorde de Cech, registado em 2004, ao não sofrer qualquer tento nos três primeiros jogos na Premier League. Ora, nem de propósito, Cech deixou elogios ao novo pupilo de Lampard.

«Tínhamos Kepa e Willy Caballero, que cada vez que precisávamos dele estava pronto para intervir, mas decidimos, como o Kepa estava a passar por um momento difícil em que as coisas não estavam a dar certo para ele no campo, acrescentar outro guarda-redes ao nosso grupo e acordámos trazer o Edouard [Mendy]. E até agora tem-se saído muito bem», contou o antigo guardião checo, à BT Sports.

«Vi trinta ou quarenta guarda-redes nos últimos meses e ele foi o que sempre esteve na minha cabeça», acrescentou.

Edouard Mendy, que aos 22 anos esteve perto de abandonar o futebol, chegou aos londrinos esta temporada, depois de um ano ao serviço do Rennes.