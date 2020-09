Edouard Mendy já foi despromovido, esteve um ano desempregado e afastado do futebol, foi atormentado com lesões e pensou em desistir da carreira. Nos últimos quatro anos, teve os melhores desempenhos como profissional e a última temporada, no Rennes, valeu-lhe a ida para Londres, onde foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Chelsea.

Mendy é internacional senegalês, mas nasceu em França, há 28 anos. Iniciou a carreira no modesto Cherbourg, do terceiro escalão francês, e era um dos guarda-redes suplentes. O clube foi despromovido na terceira temporada e foi aí que o novo reforço do Chelsea conquistou a titularidade.

O Cherbourg acabou por descer mais uma vez e a vida de Edouard complicou-se. Um agente tinha-lhe prometido a transferência para a terceira divisão inglesa e Mendy recusou todas as ofertas – incluindo da II liga de França – em prol disso.

O negócio não se concretizou e o guarda-redes, com 22 anos e sem clube, viu-se forçado a inscrever-se no centro de emprego.

Mendy treinava sozinho e já equacionava não voltar a jogar, mas, um ano depois, foi-lhe dada oportunidade. O Marselha precisava de mais um guarda-redes e chamou-o, aconselhado por um antigo colega no seu primeiro clube. Mendy submeteu-se a uma semana de testes no gigante gaulês que, depois, lhe ofereceu um contrato de um ano, como quarto guarda-redes na hierarquia e a receber o salário mínimo.

No final da temporada, e embora tenha jogado poucos minutos na segunda equipa do Marselha, recebeu contactos de alguns clubes. Assinou pelos Stade de Reims, que na altura [2016] militava na II Liga francesa.

Mendy tinha sido contratado para segunda opção, mas logo no primeiro jogo, foi chamado para substituir o guardião titular, que havia sido expulso. Na segunda temporada, com a chegada de um novo treinador, assumiu-se como titular e, desde então, tem dado passos em frente na carreira.

Logo em 2017/18, o Reims subiu à Ligue 1 e Edouard não sofreu golos em 19 dos 38 jogos do campeonato. Na temporada seguinte, já no primeiro escalão francês, Mendy manteve a baliza em branco em 14 jogos, o que lhe valeu a transferência para o Rennes.

Uma época ao serviço do clube bastou para chamar à atenção dos maiores clubes europeus. Mendy foi uma das peças chave na campanha do Rennes, que se classificou para a Liga dos Campeões.

Aos 28 anos, o guardião senegalês assina pelo Chelsea, para disputar a posição com o guarda-redes mais caro da história Kepa Arrizabalaga.